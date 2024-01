Vespa velutina e nidi | l’entomologo | ecco gli errori da evitare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 - L’invasione della(o calabrone asiatico, specie aliena) rappresenta una minaccia non solo per l’apicoltura ma anche per l’agricoltura e la biodiversità.Claudio Venturelli parte dalle (continue) scoperte dei- l’ultimo segnalato sul sito Stopnel Bolognese, a Budrio - e dà alcuni consigli utili di comportamento. Dottor Venturelli: come possono interferire le temperature anomale con il ciclo di questo insetto? “Direi così: non siamo più sicuri al 100% che isiano vuoti, anche se la maggior parte dei calabroni in teoria muore a fine estate-inizio autunno. Le larve comunque non possono sopravvivere, non avendo nessuno che le accudisce. Qualche esemplare di adulto magari sì, ma non certamente al nord”. Che cosa ...