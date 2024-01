Vertice e Piano Mattei | nasce la rotta italiana in Africa L’analisi di Menia FdI

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 gennaio 2024) IlItalia-in programma a Roma non solo sarà l’occasione per distendere plasticamente il contenuto e gli obiettivi del, osserva a Formiche.net il senatore di Fratelli d’Italia Roberto, vice presidente della commissione Difesa/Esteri, ma anche l’opportunità per l’Italia di fare qualcosa che mai è stato immaginato prima: costruire, nella straordinaria cornice rappresentata dalla presidenza del G7, una rete di rapporti e partnership con le 50 nazionine al fine di cambiare registro rispetto al passato. “Ai critici ricordo che con le ricette andate in scena fino ad oggi i problemi di ieri non sono stati risolti anzi, Cina e Wagner sono penetrati in loco, escludendo l’Ue”. Da Ursula von der Leyen ai capi di Statoni: foltissimo ...