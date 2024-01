Verso la liberazione di tutti gli ostaggi | cessate il fuoco per due mesi Il Nyt | «Accordo vicino tra Hamas e Israele»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 gennaio 2024) Potrebbe arrivare entro due settimane unper unildi dueda parte die il rilascio degli oltre 100detenuti da. Secondo il New York Times, una bozza diè stata messa a punto dai negoziatori guidati dagli americani. Il documento mette insieme le proposte avanzate danegli ultimi 10 giorni e che saranno discusse in un vertice a Parigi. Per quanto esistano ancora profondi disaccordi, il New York Times sostiene che i negoziatori sono ottimisti sul fatto che l’sia molto. Si tratterebbe della sospensione dei combattimenti più lunga dal 7 ottobre. Lo scorso venerdì c’erano stati dei colloqui telefonici ...