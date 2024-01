Verona Frosinone | dove vederla | orario e probabili formazioni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A traed: le ultimissime diconvedere il match Allo Stadio Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A traed. Due squadre bisognose di punti per la salvezza. I veneti dopo uno stravolgimento sul mercato con le tantissime cessioni (Djuric, Terracciano, Doig…) e i diversi arrivi si preparano ad affrontare i ciociari, reduci da tre punti pesanti dalla gara interna contro il Cagliari del Benito Stirpe. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con levedere la gara. Le(4-3-3): Montipò; Tchatchoua, ...

Un Verona in emergenza tra indisponibili e uomini partiti nel mercato invernale non ha evitato la sconfitta 2-1 contro la Roma, ma gli uomini di ... (infobetting)

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Frosinone , match valido per la ventiduesima giornata della Serie A 2023/2024. ... (sportface)

Baroni deve fare i conti con le cessioni di mercato, torna Saponara dal 1’. Di Francesco recupera Montesi, davanti Cheddira favorito su Kajo Jorge ...Verona-Frosinone è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2023-24. Il match vede di fronte il Verona che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 17 ...Introduzione Il Verona, nonostante l'ultima cessione significativa, è alla ricerca di punti cruciali. Domani, i gialloblù affronteranno il Frosinone in una partita da cui sarebbe fondamentale uscire c ...