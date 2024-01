Verona-Frosinone 1-1 LIVE | partita incanalata verso il pareggio

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Al Bentegodi, il match valido per la 22° giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Bentegodi,si affrontano nel match valido per la 22esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMO TEMPO Primo tempo folle, che i padroni di casa chiudono il vantaggio. Al 35? Duda sbaglia il quarto rigore su cinque del, ma in pieno recupero Suslov rompe la maledizione e porta avanti la squadra di Baroni con un altro calcio di rigore. SECONDO TEMPO Nella ripresa ilprova a farsi vedere soprattutto in fase di contropiede, riuscendo a colpire al 58? con un grande colpo di testa di Kaio Jorge