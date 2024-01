Verona-Frosinone 1-1 | a Suslov risponde Kaio Jorge

(Di domenica 28 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Un punto a testa che cambia di poco la corsa salvezza. Finisce 1-1 il match tra Hellas, al gol disu calcio di rigore ha rispostonella ripresa: i padroni di casa restano in zona retrocessione, a pari punti con Cagliari e Udinese mentre i giallazzurri tirano un sospiro di sollievo e si piazzano a +5 dalla zona rossa. Quella del Bentegodi è stata una partita divertente, piena di occasioni e giocata su un ottimo ritmo da entrambe le squadre. I padroni di casa hanno gestito il palleggio cercando immediatamente la verticalizzazione, Folorunsho dopo dieci minuti ha cercato di beffare Turati con un colpo di testa terminato però sul fondo. Ilsi è aggrappato alle giocate di Harroui, ma il centrocampista ex ...

Era partito fortissimo l'Hellas Verona quando nei primi dieci minuti aveva già prodotto tre occasioni gol pericolosissime ma i veronesi si devono accontentare dell'amarissimo pareggio per 1-1 contro ...