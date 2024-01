Verissimo | Roberta Capua | “Ho perso entrambi i genitori in pochi mesi”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un anno da dimenticare: nello studio diha raccontato il suo orribile 2023. Un periodo segnato da gravi lutti ed una separazione per la showgirl, che hained affrontato il divorzio dal marito Stefano Cassoli. “È stato un anno fatto di dolori e di lacrime, ma voglio guardare al futuro con il sorriso” ha spiegato l’ex conduttrice di Buona domenica, che ha mostrato a Silvia Toffanin il suo volto più fragile ed umano., il dolore per la morte dei“Il 2023 mi ha portato via mio padre e mia madre in tempi brevissimi uno dopo l’altro. È il corso della vita ma è sempre dura. Noi figli abbiamo ...