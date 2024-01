Vaticano | uomo armato di coltello prova a entrare in piazza San Pietro e ferisce un agente

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nel corso della mattinata odierna, intorno alle 11.00, in via della Conciliazione a Roma, undi polizia è stato ferito da alcune coltellate durante l'operazione di controllo all'ingresso del. L'aggressore, unitaliano di circa 45 anni, ha assalito il poliziotto durante la sua attraversata attraverso il servizio di filtraggio, colpendolo ripetutamente con unda cucina estratto da una busta di plastica. Nonostante le ferite al braccio e alla mano, il poliziotto è riuscito a disarmare e neutralizzare l'attaccante, evitando ulteriori gravi conseguenze. Dopo essere stato medicato sul posto, il poliziotto non ha riportato lesioni gravi. L'aggressore, con precedenti minori, è stato condotto in commissariato e sarà trattenuto in custodia cautelare fino all'udienza di convalida, prevista forse già ...