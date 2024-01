Vasco Rossi contro i «rivoluzionari da salotto» | lo sfogo sulla «tragedia di Gaza» dopo le polemiche nel Giorno della Memoria

(Di domenica 28 gennaio 2024) È un attacco«ida» quello disul suo profilo Facebook, 24 oreun altro post in cui il cantautore ha voluto celebrare il. Con i suoi fan,aveva condiviso la scena finale de La vita è bella di Roberto Benigni, con l’arrivo dei carri armati nel campo di concentramento finalmente liberato. Tra i commenti però non sono mancate critiche e attacchi al cantautore, che aveva provato a rispondere di volta in volta. Fino a scrivere un commento duro di chiarimento. Questo è il. ! Unsimbolico !Ladell’Olocausto.Chi vuole parlare di ...

L’ambiente in casa Roma è caldissimo e la tifoseria giallorossa è completamente spaccata dopo l’esonero di José Mourinho. Il risveglio in Serie A è ... (calcioweb.eu)

Bologna, 27 gennaio 2024 - Vasco Rossi Tour 2024 , bella notizia per i fan: uscita la Data zero . Il concerto che aprirà la Tour née è in programma il ... (ilrestodelcarlino)

E' quanto scrive, riguardo al conflitto israelo-palestinese, Vasco Rossi in un passaggio di un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook: "Io non mi faccio condizionare dal bombardamento ...E' quanto scrive - riguardo il conflitto israelo-palestinese - Vasco Rossi in un passaggio di un lungo post pubblicato sul suo profilo Facebook. "Io - osserva - non mi faccio condizionare dal ...Il rocker interviene su Facebook sul conflitto israelo-palestinese: «Non riesco a schierarmi come fanno molti da comode poltrone» ...