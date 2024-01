Vasca antialluvione Lavori sì | ma in sicurezza Isolati i tir del cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Un percorso diper i tir con misure salvaciclisti fra Trobbia e Villoresi e per realizzarlo due mesi di stop sulla pista ciclopedonale: entrano nel vivo iper la maxianti alluvione del torrente Trobbia nelle campagne verso Cambiago, del costo di quasi 6 milioni di euro finanziati da Regione Lombardia e realizzata dalle imprese del Consorzio del Canale Villoresi. Opera ingente, obiettivo pure: arginare una volta per sempre il rischio allagamenti in una zona allargata fra campagne e canali, teatro negli anni passati di esondazioni dagli effetti disastrosi. La fase tecnica attuale, però, è molto complessa. Lain via di realizzazione, che occuperà a fine operazioni ben 4 ettari di terreno, è formata da una doppia area d’accumulo sulle due sponde del torrente, con realizzazione di una ...