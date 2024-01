Varesotto | 26enne ucciso a coltellate

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 gennaio 2024) 0.07 E' Andrea Bossi, 26 anni, il giovane assassinato anella sua abitazione di via Mascheroni a Cairate (Varese). Sull'omicidio gli inquirenti mantengono il massimo riserbo: l'impressione è che una pista investigativa ci sia e i carabinieri potrebbero essere vicini a chiudere il cerchio. Bossi risulta incensurato e da poco si era trasferito in provincia di Varese. Non è esclusa nemmeno l'ipotesi dell'omicidio passionale.Le indagini sono coordinate dalla procura di Busto Arsizio