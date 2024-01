Vannacci non arretra | Perché mi contestano? Vogliono censurarmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) di Patrik Pucciarelli Che sia stato fatto apposta oppure no è una domanda che si pongono in tanti. La presentazione del libro di Robertoproprio il 27 gennaio a villa Cuturi, nel giorno della Memoria, ha fatto esplodere la bolla del dissenso. Magari aver scelto un altro giorno, anche per chi non condivide le idee del generale, avrebbe dato tutta un’altra direzione alle polemiche. Sollevato dal comando dell’istituto geografico militare dopo l’onda che l’ha travolto a seguito della pubblicazione del suo libro ‘Il mondo al contrario’ in cui esprime opinioni contro gay, femminismo e migranti, gira ormai l’Italia con il testo sottomano e parla del prossimo in uscita a marzo ‘Il coraggio vince’. E’ un militare scrittore, riservato sulla possibile candidatura alle europee "sono in valutazione, sto meditando sulla cosa". Ben 240mila copie ...