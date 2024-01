Valladolid-Racing Santander lunedì 29 gennaio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 28 gennaio 2024)sono in lotta per un posto nei playoff con la seconda posizione, ossia la promozione diretta, che comunque non è così lontana. I Pucelanos in particolare, che precedono in classifica i Verdiblancos di tre punti, in caso di vittoria rientrerebbero a pienamente tra le prime sei a pochi punti dalle primissime. InfoBetting: Scommesse Sportive e