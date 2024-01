Unrwa nella bufera | l’Italia tra gli Stati che sospendono i fondi

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 28 gennaio 2024) L'(Agenzia umanitaria delle Nazioni Unite che fornisce assistenza ai rifugiati palestinesi) si trova al centro di una tempesta politica, con diversi Paesi, tra cui gliUniti, il Canada e ora anche l'Italia, che hanno sospeso i finanziamenti all'agenzia umanitaria a seguito dell'accusa di presunto coinvolgimento di alcuni dei suoi dipendenti in un attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre scorso contro Israele.La decisione di sospendere i finanziamenti da parte del nostro Paese è stata annunciata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale ha dichiarato che il governo italiano ha preso questa misura in risposta all'atroce attacco di Hamas. "Il Governo italiano ha sospeso i finanziamenti all'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi () dopo l`atroce attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre" ha detto il vice ...