Una passerella pedonale aspettando il nuovo ponte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) È agibile, da venerdì, la nuova- seppure in via provvisoria - lungo la statale 37 del Maloja che consente di superare in piena sicurezza il torrente Perandone. Si tratta di un intervento utile perchè provvede a risolvere un problema nato subito dopo la costruzione del bypass provvisorio (successivo al crollo delcausato dall’esondazione del corso d’acqua per la recente ondata di maltempo che ha colpito l’intera Valchiavenna). L’infrastruttura si era resa necessaria in virtù anche del fatto che la zona, ora interessata dai lavori di Anas, è soggetta a un massiccio passaggio di pedoni e in particolare di studenti. La realizzazione del, una volta ultimato il progetto, dovrebbe iniziare tra la prossima primavera e l’estate. Nel frattempo si è deciso che il ...