Un Milan sprecone sbaglia due rigori punito nel recupero dal Bologna

Il Milan spreca l'occasione per riavvicinarsi alla vetta pareggiando 2-2 a San Siro contro un Bologna mai domo. Giroud e Theo sbagliano due rigori mentre Orsolini segna nel recupero pareggiando la dop ...Una super Feralpisalò trova la prima vittoria del suo 2024 e abbatte il Catanzaro con un netto 3-0, che permette alla squadra di respirare, lasciare l'ultimo posto in solitaria e agganciare lo Spezia, ...I gol di Lukaku e Pellegrini permettono a De Rossi di festeggiare con una vittoria l'esordio da allenatore della Roma Buona la prima per Daniele De Rossi: la Roma, infatti, vince 2-1 contro il Verona ...