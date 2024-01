Un brutto Arezzo si arrende all’Olbia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Olbia, 28 gennaio 2024 – Untroppoper essere vero, subisce la seconda sconfitta consecutiva dopo quella casalinga contro il Pescara. Stavolta, però, il ko è pesante perché arriva contro un Olbia in piena crisi, reduce da 6 sconfitte consecutive e che non vinceva da ben 11 turni. Una prestazione abulica, senza mordente e lucidità, nonostante il sostegno degli oltre 100 tifosi che si sono sobbarcati la trasferta in Sardegna. Indiani, che ritrova Chiosa al centro della difesa, presenta unpiù muscolare e meno offensivo scegliendo sulla trequarti Settembrini e Catanese insieme a Guccione alle spalle del rientrante Gucci. Gaddini e Iori partono dalla panchina. Gaburro, al debutto come allenatore dell’Olbia, cambia modulo (4-3-1-2) e alcuni uomini lanciando Bianchimano in attacco. Senza lo squalificato Pattarello, ...