Uin punto a casa della sangiorgese Trodica non sfrutta un rigore e la superiorità numerica

(Di domenica 28 gennaio 2024)MONTERUBBIANESE: Doello, Smerilli, Gentile, Iuvalè, Raschioni, Trombetta, Murazzo (65? Ricci), Frinconi, Frascerra (79? Fellousa), Bonvin (46? Algarbe), Adami (30? Di Gennaro). All: Mengoni.: Marani, Catinari, Stortini, Panichelli, Emiliozzi, Moriconi, Pampano, Romagnoli, Chornopyshuck, Titone, Merzoug (55? Sejfullay). All: Pollastrelli. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Si chiude con un pareggio a reti bianche la sfida traMonterubbianese e. Padroni distoici, che riescono a mantenere il pareggio nonostante l’inferioritàgià alla mezz’ora del primo tempo per l’espulsione di Frinconi. Giornata storta per gli ospiti, che oltre all’uomo in più non sanno ...

Centro sportivo via Verdi, partiti i lavori finanziati dal Pnnr. Cantieri aperti al centro sportivo di via Verdi finalizzati a riqualificare un luogo che per quasi cinquant’anni è stato un punto di ...Ha richiesto un incontro con le forze dell'ordine per fare il punto sulla situazione dei vari gruppi di controllo esistenti. Simone Pascuzzi, consigliere Comunale di San Mauro Pascoli e candidato ...Allo stadio Speroni Pro Patria e AlbinoLeffe si prendono un punto a testa, forse con qualche rammarico in più per i padroni di casa, che allungano comunque a cinque le gare per la serie positiva con ...