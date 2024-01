Ue | Tajani | ' crediamo nella Nato | ma Europa sia interlocutore forte'

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Il vertice Italia-Africa inizierà stasera al Quirinale, si parlerà del piano Mattei e di tutti i settori nei quali l'Italia e l'Africa potranno collaborare. La presenza dei vertici dell'istituzioni europee ne dimostra l'importanza". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio, intervendo a In mezz'ora su Raitre. Parlando diha aggiunto che "e salutiamo l'ingresso della Svezia, ma se vogliamo unache conta dobbiamo essere interlocutori forti, dobbiamo fare la scelta di creare contingenti forti sotto la bandiera europea che svolgano ruoli importanti. Ci vorrebbe un Commissario europeo alla Difesa. Il Ppe, che è il partito più grande in, ha una grande ...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha fatto una scelta storico-culturale condannando il fascismo. Io sono stato uno degli oratori ufficiali in Israele della Giornata della memoria e ho ripetu ..."Attualmente circa 100 bambini feriti vengono assistiti sulla Vulcano e nell'ospedale italiano in Egitto" ...Una giornata memorabile per il nostro sport. Sei un grande, Jannik!": lo ha scritto sul suo account X il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, dopo la vittoria alla finale d'Australia ...