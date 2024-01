Ucraina | Putin | “Russia sconfiggerà nazisti di oggi”

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – "I seguaci didegli esecutorisono condannati dato che lafarà di tutto per sterminare questa ideologia". Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir, a San Pietroburgo, durante una cerimonia dedicata ai civili sovietici vittime dei massacridurante la Grande guerra. "Faremo il possibile per sconfiggere il nazismo –

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 25 gennaio, in diretta. Nella notte esplosioni a Odessa e Kharkiv (corriere)

'Nulla può sconfiggere le aspirazioni di milioni di persone, non solo nel nostro Paese, ma in tutto il pianeta, alla libertà, giustizia, pace e sicurezza reali' ...«La fonte della minaccia è soprattutto Kaliningrad, l’enclave russa sul Baltico, dove ci sono anche missili atomici balistici ed è legata alle mire espansionistiche di ...“I piani di guerra statunitensi per l’Ucraina non prevedono la riconquista del territorio perduto” dice il titolo di un articolo del Washington Post sulla “nuova strategia a lungo termine” individuata ...