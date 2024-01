Ucraina | Kuleba | ' sorpresi per resilienza nostro popolo | ma è in gioco futuro'

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Siamo rimastinoi stessi per ladelucraino. Per noi è inla nostra esistenza e ilPaese. Ci reinventiamo per difendere ildei nostri figli, questa è la nostra vera motivazione". Lo ha detto a Mezz'ora su Raitre il ministro degli Affari esteri dell'Dmytri

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Siamo rimasti sorpresi noi stessi per la resilienza del popolo ucraino. Per noi è in gioco la nostra esistenza e il nostro Paese. Ci reinventiamo per difendere il futuro ...Ucraina, missili e droni russi su 4 regioni 28 gennaio 2024 Ucraina ancora sotto attacco con quattro regioni prese di mira nella notte dall'esercito russo con droni di produzione iraniana e missili ba ...John Kirby ribadisce che «gli Usa faranno il possibile per sostenere l'Ucraina e per allestire un tavolo di pace», senza menzionare le rivendicazioni territoriali di Zelensky. Kiev non si esprime sui ...