Ucciso dai lavori forzati | omaggio a Mario Spadari

(Di domenica 28 gennaio 2024) Come caporale dell’aeronautica nel 1940 aveva partecipato alla guerra e all’invasione della Francia ordinata da Mussolini. Ma al momento dell’armistizio scelse di disertare e di raggiungere la famiglia, che nel frattempo si era trasferita alla cascina Malnido, nel Comune di Landriano. E proprio Landriano ieri mattina, nel Giorno della memoria, ha voluto ricordarenato a Ricengo in provincia di Cremona il 2 novembre 1922 e morto nel campo di concentramento di Ohrdruf il 12 febbraio 1945. A “tradire“ il giovaneè stata la passione per le ragazze e del divertimento. Il 2 febbraio 1944, infatti, all’uscita dal cinema di Bascapè, è stato arrestato nel corso di un rastrellamento delle Brigate Nere, portato nella sede di Vidigulfo e quindi alle carceri di Pavia. Portato in Germania doveva essere un lavoratore coatto ...