“Tutto questo è vergognoso” C’è posta per te | Deborah furiosa con il pubblico | Maria De Filippi interviene

(Di domenica 28 gennaio 2024) “Le mani non si alzano contro nessuno. Non c’è niente da applaudire”. Ieri, durante la terza puntata di “C’èper te”, condotta dadeil 27 febbraio, si è scatenato uno scontro con polemiche. La serata è stata caratterizzata, come sempre, da emozioni e colpi di scena. Durante uno degli episodi raccontati, una persona invitata ad aprire una busta ha reagito in modo brusco nei confronti del. Soloè riuscita a riportare la situazione sotto controllo. Martina, che ha scritto aDeper cercare di riconciliarsi con suo padre Domenico, non più visto dal gennaio 2020 a causa di un litigio del 2019, ha condiviso la sua storia. Dopo la separazione dei genitori, Martina e sua sorella sono cresciute rispettivamente con le nonne ...

In questi casi i consigli sono quelli di limitare il più possibile ...Sono in programma infatti dei lavori sulla rete fognaria sulle Riviere e gli operai di AcegasAps saranno al lavoro tutto il ...In occasione del Giorno della memoria proseguiamo nella pubblicazione di alcune delle decine e decine di lettere arrivate in redazione A Roma Prati manca una pietra d’inciampo Ho 96 anni e tutto mi af ...Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Il 25 gennaio è uscito in tutte le librerie e gli store digitali “Gilda”, il nuovo romanzo di Corrado Ajolfi edito da ...