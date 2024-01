Tutti i tennisti che hanno fatto il Grande Slam nella storia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Con l'inizio della stagione 2024 è ripartita anche la caccia alsogno di ogni tennista: il. Prima tappa gli Australian Open, cui faranno seguito gli altri tre appuntamenti dei Major (Roland Garros, Wimbledon e US Open). Pronti, via, e subito la notizia più clamorosa: Djokovic è già fuori dai giochi, dopo l'eliminazione in semifinale per mano di Jannik Sinner. Lui, re deglicon 24 successi in carriera, che aveva sfiorato l'obiettivo sia l'anno scorso (e mancato per la sconfitta in finale a Wimbledon contro Alcaraz dopo aver vinto prima Australian Open e Roland Garros e poi gli US Open), sia nel 2021 (quando agli US Open perse in finale contro Medvedev). Sinner Djokovic Australian Open 2024 Italy's Jannik Sinner greets Serbia's Novak Djokovic (R) after victory in their men's singles semi-final ...