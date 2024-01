Tutti i migliori sexy shop online dove comprare i tuoi prossimi sex toys

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) Entrando in uno deile aspettative del cliente sono - né più, né meno - le stesse di un negozio fisico: ampia scelta, fantasia nelle proposte e massima discrezione (che si traduce in consegne per nulla appariscenti quando il corriere citofona a casa). Prerogative che ii siti presenti in questa lista deimessa a punto da GQ rispettano senza sgarri: loping sul web, d'altronde, è diventato - e deve continuare a essere - un piacere privo di preoccupazioni; sia quando ci mettiamo alla ricerca di sneakers, libri, smartphone e affini, tanto più quando siamo invece propensi all'acquisto di un nuovo sex toy per ravvivare i momenti più intimi. Da soli o in coppia. O ...