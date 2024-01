Turchia | La Russa | ‘ferma condanna vile gesto | trovare responsabili’

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – ?Appresa la notizia dell?attacco alla chiesa cattolica italiana di Santa Maria di Istanbul desidero esprimere il mio cordoglio e la fermaper une per il quale spero le autorità turche possano prestoi responsabili?. Così in una nota il presidente del Senato, Ignazio La. L'articolo CalcioWeb.

La vittima, un uomo, è stata subito soccorsa, ma non c'è stato nulla da fare. Lo ho riferito la Cnn della Turchia. E' intervenuta la polizia che sta dando la caccia a due attentatori.Stava seguendo la messa domenicale quando è stato ucciso da due attentatori armati e mascherati che hanno fatto irruzione nella chiesa italiana di Santa Maria a ...La Turchia si è schierata a favore di Hamas contro Israele e sulla guerra tra Russia e Ucraina ha tenuto una posizione altalenante, per non dire spregiudicata. A breve si terranno le elezioni ...