Turchia | attacco chiesa cattolica | arrestati due sospetti

La vittima è un cittadino turco che si è lanciato contro gli assalitori per fermarli. Ankara: "Al via indagine su larga scala" Due uomini armati con ... (sbircialanotizia)

Lo Stato islamico ha rivendicato l'at- tacco.Se confermato, si tratterebbe del primo attacco Isis in Turchia dal capo- danno del 2017.È un attacco organizzato per uccidere in chiesa: una chiesetta ottocentesca, chiusa tra mura e case, come sempre i luoghi di preghiera non musulmani in Turchia, mai sulla strada. Il fatto stupisce, ...Papa Francesco: "Vicinanza alla comunita' della chiesa attaccata a Istanbul" "Esprimo la mia vicinanza alla comunita' della chiesa di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul, che durante la messa ha subito ...