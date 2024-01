Turchia | assalto terroristico alla chiesa italiana | un morto video Meloni | “Un atto ignobile”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) La matrice religiosa è quasi certa, anche se gli autori non sono stati ancora individuati. L’obiettivo erano i fedeli clici all’interno di unadi Istanbul, in, il complesso di Santa Maria. In mattinata due uomini armati con il volto coperto hanno firruzione () nel quartiere di Sariyer, nei locali dellanella quale si stava svolgendo la messa della domenica. Una persona è stata uccisa, ha confermato il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, annunciando che “è stata lanciata una indagine su larga scala e sono in corso sforzi per arrestare gli assalitori”. E ammettendo che i due sono ancora a piede libero. “Condanniamo questo vile attacco”, ha aggiunto. L’attacco è avvenuto intorno alle 11.40 (ora locale). La vittima ...