TS – dove vederla in tv | streaming e probabili formazioni

(Di domenica 28 gennaio 2024) 2024-01-28 11:05:27 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Il Genoa ospita il Lecce nel 22° turno di Serie A. I rossoblù sono undicesimi in classifica dopo aver ottenuto sei vittorie e sette pareggi, perdendo otto volte, in 21 giornate, e vengono da cinque risultati utili consecutivi. I salentini, invece, sono in quattordicesima posizione a quota 21 (4 successi, 9 pari e otto ko) e hanno rimediato appena un punto nelle scorse 5 partite di campionato, perdendo senza segnare contro Inter, Atalanta, Lazio e Juventus. Segui Genoa-Lecce LIVE sul nostro sitovedere Genoa-Lecce: diretta tv eLa partita tra Genoa e Lecce è in programma alle ore 12.30 e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky. La sfida sarà disponibile anche insu Skygo e Now. Genoa-Lecce, ...