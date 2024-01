' Truppe russe conquistano villaggio nella regione di Kharkiv'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lesono entrate neldi Tabaivka e ora stanno cercando di avanzare in direzione di Pischany,orientale di. Lo riferisce Unian citando gli analisti di Deepstate che hanno annunciato cambiamenti sul fronte nell'area di Kupyansk: "Al mattino è arrivata la notizia che il nemico ha occupato Tabaivka e sta cercando di procedere in direzione di Pishchany. In un'atmosfera di incertezza, il panico non può essere consentito", sottolinea Deepstate.