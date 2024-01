Trump | dobbiamo prepararci al ritorno?

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo le primarie repubblicane in New Hampshire, ildel tycoon sembra plausibile. Questi i possibili scenari futuri per l'economia e la politica mondiale

Questo è un problema. Biden e la sua squadra pensano di affrontarlo dimostrando innanzitutto il pericolo di Trump e cercando di sottolineare le cose positive fatte. Non è facile. Dovranno, secondo me, ...Dopo aver stravinto le primarie del partito Repubblicano in Iowa la settimana scorsa, l'ex presidente degli Stati UnitiDonald Trump ha vinto anche quelle del New Hampshire. Non con il largo vantaggio ...«Ci dobbiamo alleare in Europa con i socialisti», «Compreresti un’auto elettrica», «Meglio Trump, Joe Biden o ...