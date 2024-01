Truffe | due anziane pagano con oro e anelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Come reagire e riconoscere i tentativi di truffa online e tradizionali? La risposta l’hanno fornita il commissario Simone Pineschi e l’ispettore Gabriele Duranti invitati nei giorni scorsi per parlare del problema nella sede dell’associazione Urbino capoluogo dal presidente Giorgio Londei e dal vice Ferruccio Giovanetti. "Anche venerdì scorso c’è stato un tentativo di raggiro – hanno rivelato i due poliziotti – e ora, alletradizionali, si sono affiancate in maniera massiccia quelle informatiche, ormai una piaga. Qui abbiamo avuto frodi per migliaia di euro, per esempio con l’inserimento dei truffatori in alcune transazioni per l’acquisto di mobilio, con anche 8-9000 euro dirottati verso un altro iban e dunque beneficiario senza che il compratore se ne accorgesse. Bisogna fare molta attenzione alle proposte di natura economica arrivate con mezzi informatici, ...