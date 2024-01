Troppo Lollobrigida | tentano il golpe al Tg1 | la mossa di un Pd disperato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pd a valanga sul Tg1. Colpevole, secondo i deputati dem, di aver dato troppa evidenza al governo e in particolare al ministroin occasione, venerdì sera, del lancio della navetta spaziale carica di cibo italiano. Gli attacchi in particolare partono dai membri Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai. «Il Tg1 è stato l'unico telegiornale a non aprire con il discorso di Mattarella sul Giorno della Memoria» annotano gli esponenti democratici. «In compenso ha aperto con una grande bugia: l'annuncio di una prestazione universale da mille euro per 14 milioni di anziani, quando in realtà quella prestazione toccherà solamente a 25mila italiani. Una bugia vergognosa che prende in giro gli italiani e che serve al governo e alla Meloni solo per propaganda elettorale». A rincarare la dose ci pensa l'onnipresente Sandro Ruotolo, responsabile informazione del partito ...