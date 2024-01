Trofeo Palma 2024 | Gerben Thijssen batte Alexander Kristoff allo sprint | Dainese sesto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)vincela 21a edizione del(corsa che fa parte del circuito del Challenge Maiorca). Il belga della Intermarché – Wanty ha avuto lo spunto più veloce nella volata finale su un percorso di 150 km con partenza e arrivo ache non presentava grosse difficoltà altimetriche. Il 25enne aveva la condizione migliore in assoluto, riuscendo a precedere velocisti particolarmente quotati come il norvegese(Uno-X Mobility) e Marijn Van Den Berg (EF Education – EasyPost). Nel circuito finale ci sono stati alcuni tentativi per provare il colpo di mano, ma le squadre dei velocisti non hanno lasciato scampo a nessuna azione. La Soudal Quick-Step ha preso in mano la situazione nel finale, ma ...