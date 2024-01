Trionfo Sinner | Meloni | “Impresa memorabile” Conte | “L’esempio più bello per l’Italia”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Anche la politica celebra ildi Jannikagli Australian Open. “Scrive oggi una nuova pagina di storia che ci rende orgogliosi. Per la prima volta,conquista lo slam australiano. Un’degna di un vero campione”, le parole sui social della premier Giorgia, pubblicando la foto del tennista, uscito vincitore di una battaglia in rimonta su Daniil Medvedev. “Non si è rassegnato, si è rialzato nel momento più difficile e ha conquistato una vittoria storica, che ricorderemo per anni. È stata una rimonta epica. Oggi Jannikè il più belper la nostra Italia”, ha scritto invece Giuseppe, presidente del Movimento 5 Stelle. “Storia. Epico Jannik”, la ...

Jannik Sinner si gioca la finale degli Australian Open e il primo Slam in carriera: in caso di successo su Medvedev, incasserà un Assegno record da ... (napolipiu)

Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia ...Festa grande per il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open anche per i Carota Boys, il gruppo di ragazzi di Revello (Cuneo) che sono tra i tifosi più scatenati del campione altoatesino. La ...Roma, 28 gen. (askanews) – Jannik Sinner è nella storia del tennis. Ha battuto il russo Daniil Medvedev in finale degli Australian Open per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, con una fantastica rimonta dopo ave ...