Trionfo Sinner | l’orgoglio di Sesto Pusteria | “Stratosferico | vittoria epica”

(Di domenica 28 gennaio 2024)festeggia il primo Slam di un suo figlio, Jannik, cresciuto nel comune più orientale del Trentino-Alto Adige. Per la finale degli Australian Open, che l’azzurro ha vinto in rimonta contro Daniil Medvedev, in tanti si sono ritrovati nel bar del centro sportivo doveha iniziato a giocare a tennis. “Ladi Jannik è stata stratosferica. Si è imposto in una partita, di una suspense incredibile”, racconta euforico all’ANSA Thomas Summerer, il sindaco del paese. Una gioia che fa da contraltare al dolore per il grave incidente stradale in cui nei giorni scorsi hanno perso la vita una donna e due suoi figli. “Siamo davvero fieri, anche in questi giorni di grande lutto”, aggiunge. Domani aavranno infatti luogo i funerali delle ...