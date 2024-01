Trestina affronta una difficile trasferta contro il Ghiviborgo dopo una serie di pareggi consecutivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)– Il calendario propone alun’impegnativasul terreno del, sconfitto per 3-2 all’andata al termine di una delle partite più spettacolari della stagione (da cineteca il gol di Di Nolfo). Gli altotiberini vengono da un 1-1 interno che ha portato a 4 ladeidi fila ed ha allungato a 9 gare la striscia di risultati utilidella squadra di mister Davide Ciampelli: "C’è rammarico per i due rigori falliti 7 giorni orsono - afferma il tecnico - ma il dato negativo è rappresentato dal fatto che ancora una volta abbiamo subìto gol ad inizio ripresa e siccome non è la prima volta dobbiamo crescere sotto questo profilo. Affrontiamo un avversario che ci precede in classifica di 3 lunghezze e che in casa ha centrato 8 ...