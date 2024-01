Tre soldati Usa uccisi in Giordania in attacco di droni | 25 feriti Biden | “Raid di milizie filo Iran”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gennaio 2024 - Tredell'esercito americano sono statie 25 sono rimastiin undidurante la notte contro. Si tratta delle prime vittime americane in Medio Oriente dall'inizio della guerra di Gaza. “Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'che operano in Siria e Iraq”, ha affermato il presidente americano Joe. L'one dei treamericani è avvenuta nella Torre 22, vicino al confine con la Siria. La Cnn riporta che a partire da venerdì, ci sono stati più di 158 attacchi contro gli Stati Uniti e le forze della coalizione in Iraq e Siria, anche se i ...