Tre soldati Usa uccisi in attacco droni in Giordania | 25 i feriti

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – Tredell’esercito americano sono statie almeno 25 membri in servizio sono rimastiin undidurante la notte contro un piccolo avamposto americano in. Lo hanno reso noto funzionari statunitensi alla Cnn. E’ la prima volta che truppe americane vengono uccise dal fuoco nemico in Medio Oriente dall’inizio della guerra di Gaza. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato in una dichiarazione che tre membri del servizio sono statie 25in undia senso unico che “ha avuto un impatto su una base nel nord-est della”. L’one dei tre americani in territorio giordano, al confine con ...

Medio Oriente sempre più in ebollizione. Tre soldati dell'esercito americano sono stati uccisi e almeno 25 membri in servizio sono rimasti feriti in ... (iltempo)

Amman, 28 gen. (Adnkronos) - Tre soldati dell'esercito americano sono stati uccisi e almeno 25 membri in servizio sono rimasti feriti in un attacco di droni durante la notte contro un piccolo ..."Tre soldati americano sono stati uccisi in un attacco con droni in Giordania". È la prima volta che membri delle truppe di Washington vengono uccise dal fuoco nemico in Medioriente dall'inizio della ...18.20 Raid in Giordania su base Usa: 3 morti Tre soldati dell'esercito americano sono stati uccisi e almeno due dozzine sono rimasti feriti in un attacco di droni su un avamposto Usa nel nord-est dell ...