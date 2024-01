Tre soldati Usa uccisi in attacco droni in Giordania | 25 i feriti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Biden: "di gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq" Tredell'esercito americano sono statie almeno 25 membri in servizio sono rimastiin undidurante la notte contro un piccolo avamposto americano in. Lo hanno reso noto funzionari statunitensi alla Cnn. E' la

Tre soldati Usa sono stati uccisi in un attacco con droni in Giordania: lo riferisce la Cnn. E' la prima volta che ci sono vittime tra le forze Usa in Medio Oriente dall'inizio della guerra a Gaza.Tre soldati statunitensi sono stati uccisi in un attacco con droni in Giordania, riferisce Cnn, citando dirigenti statunitensi. Molti sono rimasti feriti. Il presidente degli Usa Joe Biden accusa ...«E non abbiate dubbi: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo», aggiunge. Biden promette inoltre che «porteremo avanti il loro (dei tre militari) impegno nella ...