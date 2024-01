Trattori in piazza contro i rincari | anche l’Irpinia mobilitata

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Arrivain Irpinia la protesta di agricoltori e imprenditori agricolile politiche europee, i tagli ai benefit su gasolio e il ripristino dell’aliquota Irpef alla soglia più alta: decine died altri mezzi agricoli hanno occupato oggiKennedy, nel centro di Avellino. Cartelli e striscioni sono stati espostiil caro-prezzi: “Siamo allo stremo – hanno detto gli agricoltori – per colpa di politiche che non tutelano il lavoro e la filiera agricola nazionale”. Domani, a Grottaminarda, nuova manifestazione con corteo che si concluderà nei pressi del casello autostradale dell’A16 Napoli-Canosa. Martedì, invece, è annunciato un presidio presso la sede di Avellino della Regione Campania nel centro direzionale di Collina Liguorini. L'articolo ...

