Tragico incidente in motorino | Laerte muore a 39 anni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Una tragedia che ha gettato nello sconforto tra e comunità di Siena e Tartuca. Durante la notte appena trascorsa uninfuori porta Tufi è costato la vitaMulinacci. L’uomo, 39, noto contradaiolo della Tartuca e tifoso del Siena molto conosciuto in città, ha perso la vita cadendo dalla moto che guidava, dopo averne perso il controllo. Sono ore di forte lutto in tutta la città. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Siena, l’ambulanza della Misericordia di Siena e le forze dell’ordine. Sull’accaduto indagano i carabinieri. Per risalire alla dinamica dell’le indagini si stanno concentrando sui filmati delle telecamere di videosorveglianza. A dare l’allarme un automobilista che ha visto il corpo dell’uomo riverso a terra. A nulla sono valsi i soccorsi ...

Chi era Laerte Mulinacci, il 38enne morto in un incidente a Siena Laerte Mulinacci ...che l'amministrazione comunale esprime le più sincere condoglianze per la tragica perdita di Laerte Mulinacci