Tragedia del sabato sera | si schianta contro un muro e muore

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna a bordo di una utiliatria bianca siune perde la vita.nell’ultimodi gennaio in Irpinia, specificamente nel Comune di Pratola Serra dova si è vericato l’incidente mortale, I fatti si sono verificati all’altezza dell’ex Fam, oggi stabilimento FCA, in prossimità del distributore di carburanti IP. Sul posto si sono portati immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri, ma per la donna non c’era più nulla da fare, è morta sul colpo. Ad ogni modo le Forze dell’Ordine si sono messe subito a lavoro per ricostruire l’esatta dinamina dell’incidente mortale. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto, probabilmente, per un improvviso malore ...Fontana: la Shoah ferocia da non dimenticare mai. La Russa: male assoluto. Le parole di Mattarella Importanti ...Un dolce momento che si è trasformato in tragedia: è quanto accaduto ad una donna di 56 anni, morta soffocata per colpa di una brioche. La vittima, in visita a Taviano nel Salento, aveva lasciato la ...