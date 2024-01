Traffico Roma del 28-01-2024 ore 18 | 30

(Di domenica 28 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati incolonnamenti verso la capitale sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è raccordo anularein coda su quest’ultimo tra la Flaminia alla fila in carreggiata interna alla puntine la diramazionesud con code a tratti lungo la carreggiata esterna sulla Pontina code tra Castelno via di Decima verso l’Eur altre cose sulla Flaminia da via di Grottarossa via dei Due Ponti ci sono sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra le uscite di Portonaccio fino alla tangenziale Est e lo stadio Olimpico stasera l’incontro di calcio Lazio Napoli attivate le consuete modifiche alla viabilità predisposto il servizio di trasporto pubblico intorno al Foro Italico per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito ...

La Lega per l’abolizione della caccia è stata fondata nel 1978 e da sempre promuove la difesa della fauna e la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali degradati con iniziative giuridiche ...Roma, Via Flaminia direzione Tor di Quinto ...Guida in maniera da non farmi vedere la targa", scrive Timperi che racconta gli "attimi concitati in mezzo al traffico mentre cerco il telefono per ...Il conduttore televisivo Tiberio Timperi ha raccontato di essere scampato alla cosiddetta «truffa dello specchietto» in via Flaminia, a Roma. Un'esperienza traumatica, ...