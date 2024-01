Traffico Roma del 28-01-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio mai ritrovati in ascoltoin coda sul grande raccordo anulare tra Nomentana e la A24 verso la Prenestina E a tratti code tra Laurentina e la diramazioneSud direzione della Tiburtina km ilin direzione delle principali strade che portano al centro code sulla Pontina tra Castelno in via di Vallerano in direzione dell’EUR altre cose sulla Flaminia tra via di Grottarossa via dei Due Ponti con le anche sul tratto Urbano della A24L’Aquila trasporto Nacho da tangenziale est è su quest’ultima fine tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico code poi sulla via del mare Trevi Acilia Centro Giano Stati Uniti con stasera alle 18 l’incontro di calcio Lazio Napoli a partire dalle 15 attivate le consuete ...