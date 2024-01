Traffico Roma del 28-01-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio vi trovate in studio Maria Barbara a Taormina nulla da segnalare sulle strade ed autostrade della capitale anche se è ilè in progressivo aumento per gli spostamenti legati al weekend circolazione agevolata dallo staff dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate fino alle 22 di questa sera restano le code per un incidente sulla Cristoforo Colombo esattamente al km 21 l’altezza di Castel Porziano Infernetto andando in direzione Ostia Ricordiamo lo stadio Olimpico a stasera alle 18 l’incontro di calcio Lazio Napoli dalle 15 sono state attivate le consuete modifiche alla viabilità aperitif è stato predisposto il servizio di trasporto pubblico per raggiungere l’aria dello stadio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene tutto un servizio a cura ...