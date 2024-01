Traffico Roma del 28-01-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazionescorrevole al momento lungo la rete viaria della capitale si rallenta per un incidente su via Salaria in prossimità della tangenziale verso il centro altri rallentamenti sempre per un incidente sulla Cristoforo Colombo altezza Castel Porziano Infernetto in direzione Ostia presso lo stadio Olimpico stasera alle ore 18 l’incontro di calcio Lazio Napoli a partire dalle ore 15 attivate le consuete modifiche alla viabilità per agevolare i tifosi predisposto servizio di trasporto pubblico per raggiungere l’area del Foro Italico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it neve Arnoldi è tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...