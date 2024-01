Traffico Roma del 28-01-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 gennaio 2024) Luceverdementovati all’ascolto ho ancora trafficata la Cassia con code a tratti versotra le Olgiata e Tomba di Neroneintenso e incolonnamenti lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Casilina Ardeatina la polizia locale segnala un incidente su via Tuscolana in prossimità di via di Torre Spaccata allo stadio Olimpico stasera alle 18 Lazio Napoli a partire dalle 15 le consuete modifiche alla viabilità con strade chiuse e il piano trasporti per raggiungere l’area del Foro Italico non si escludono disagi aldella Vittoria a Flaminio in vista della conferenza internazionale Italia Africa che si terrà domani 29 gennaio a Palazzo Madama dalle 18 di oggi chiusa ale diverse strade del centro sto con Ilaria del Quirinale per i dettagli di queste di ...