Traffico Roma del 28-01-2024 ore 10 | 30

(Di domenica 28 gennaio 2024) Luceverdementovati all’ascolto nessun disagio di rilievo interessa Al momento la rete viaria dell’hinterland a capitolino alle 18 stasera all’Olimpico Lazio Napoli partita della 22esima giornata di Serie A già dalle ore 15 consuete modifiche alla viabilità con strade chiuse e piano trasporti per raggiungere l’area del Foro Italico lo ricordiamo disponibili il tram 2 ho 16 linee bus in partenza da diverse zone didomani 29 gennaio a Palazzo Madama il Summit Italia Africa con la partecipazione di numerose autorità pubbliche anche internazionali già da oggi alle ore 18 diverse le strade del centro storico che verranno chiuse nell’area del Quirinale trasporto per lavori resta chiusa per tutto il servizio odierno la metro bus sostitutivi ma per i dettagli di queste di altre notizie consultate il sito.luceverde.it Un saluto da ...