Traffico Roma del 28-01-2024 ore 09 | 30

(Di domenica 28 gennaio 2024) Luceverdementovati dalla redazione ancora disagi in tangenziale est per un incidente in prossimità di via Salaria code da Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico teatro fino alle ore 11 La Carovana della pace Se necessario chiusura allungo le vie interessate dalla sfilata dei partecipanti possibili rallentamenti anche per il trasporto pubblico di zona 18 stasera all’Olimpico Lazio Napoli partita della 22esima giornata di Serie A già dalle ore 15 consuete modifiche alla viabilità con strade chiuse e piano trasporti per raggiungere l’area del Foro Italico il tram 2 ho 16 linee bus in partenza da diverse zone ditrasporto ricordiamo che per lavori anche oggi la metro C resta chiusa e sostituita da bus per tutto il servizio Ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...